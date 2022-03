Evraz Абрамовича предупредила о возможном дефолте

Металлургическая компания Evraz, контролируемая российским олигархом Романом Абрамовичем, заявила о возможном дефолте – выплату компании по долгу заблокировали.

Об этом идет речь в сообщении Evraz на сайте Лондонской биржи.

Компания определяет, что выполнила регулярный купонный платеж на сумму 18,9 млн. долларов за евробондами на сумму 700 млн. долларов с погашением в следующем году. Средства были направлены 16 марта, за два дня до срока погашения.

Однако согласно сообщению платежного агента Bank of New York Mellon, сумма так и не была погашена и остается заблокированной для получения банком-корреспондентом, Societe Generale New York.

"Эмитент получил подтверждение, что до конца рабочего дня 18 марта 2022 года основной платежный агент не получил платеж. На основании этого подтверждения эмитент сообщил BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited о потенциальном дефолте", – говорится в сообщении.

В компании считают, что платеж был заблокирован из-за решения Министерства финансов Британии внести Романа Абрамовича в список подсанкционных лиц. Он официально владеет 28,64% акций компании, и в Evraz отрицают то, что компанию контролирует Абрамович. В то же время, именно на это обращали внимание в своем обосновании санкций в США и Британии.

Evraz утверждает, что кроме как проблем с финансовой инфраструктурой у компании нет предпосылок для вхождения в дефолт.

Напоминаем:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаской и главой "Газпрома" Миллером.

Акции компании Evraz, контролируемой российским олигархом Романом Абрамовичем, упали на торгах в Лондоне после того, как Великобритания ввела новые санкции против России. Впоследствии, все неисполнительные директора компании Evraz ушли с должностей после санкций Британии против олигарха.