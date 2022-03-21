Государство будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев

Правительство будет платить компаниям 6500 гривен за трудоустройство переселенных украинцев.

Об этом сообщил в своем обращении премьер-министр Денис Шмигаль.

"Начинаем программу трудоустройства всех переселенцев. Для этого государство начинает выплаты тем работодателям, которые берут на работу переселенцев из пострадавших регионов", — заявил премьер.

За каждого трудоустроенного государство будет платить 6500 гривен, эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников.

Шмигаль обратился к предпринимателям с призывом работать, принимать людей и снабжать их работой.

"Государство поддерживает вас в желании продолжать работу там, где это возможно. Полная дерегуляция, упрощение налоговой системы, доступные кредиты. Теперь государство берет на себя часть расходов на заработные платы нуждающимся в работе. Поэтому работаем", – резюмировал Шмигаль.

Напоминаем:

Государство будет выплачивать переселенным гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен.