Украина выплатит переселенцам 2 тысячи гривень, детям – 3 тысячи

Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривень.

Об этом сообщил в своем обращении премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, 3 тысячи гривень будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.

Средства можно будет получить через Дію, отметил Шмигаль. Их перечислят на банковскую карту.

"Просто, через Дію, на карту в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий", —сообщил премьер.

Напоминаем:

Кабинет министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутриперемещенных людей.