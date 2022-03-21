Украина выплатит переселенцам 2 тысячи гривень, детям – 3 тысячи
Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривень.
Об этом сообщил в своем обращении премьер-министр Денис Шмигаль.
Кроме того, 3 тысячи гривень будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.
Средства можно будет получить через Дію, отметил Шмигаль. Их перечислят на банковскую карту.
"Просто, через Дію, на карту в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий", —сообщил премьер.
Напоминаем:
Кабинет министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутриперемещенных людей.
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