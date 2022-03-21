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Укр / Рус

Украина выплатит переселенцам 2 тысячи гривень, детям – 3 тысячи

Понедельник, 21 марта 2022, 15:18 - Дана Гордийчук

Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривень.

Об этом сообщил в своем обращении премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, 3 тысячи гривень будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы.

Средства можно будет получить через Дію, отметил Шмигаль.  Их перечислят на банковскую карту.

"Просто, через Дію, на карту в банке.  Без лишних бумаг.  Без бюрократии.  Всем, кто переехал из районов активных боевых действий", —сообщил премьер.

Напоминаем:

Кабинет министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутриперемещенных людей.

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Экономическая правда
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