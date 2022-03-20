Українцям, які прихистили переселенців, компенсують комунальні витрати

Кабінет міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньо переміщених людей.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у зверненні.

"На сьогодні вже тисячі мешканців регіонів, де відносно спокійно, прийшли на допомогу нашим громадянам, які покинули свої домівки через війну. Вчора уряд прийняв рішення, яке спрямоване на підтримку саме таких власників житла, які приймають у своїх домівках безкоштовно", - сказав Чернишов.

За його словами, українці, які безкоштовно прихистили переселенців, отримуватимуть близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації комунальних витрат.

Чернишов пояснив, що органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житла, доступного для розміщення. Власник житла, в якому є місце для прийому переміщених людей, може звернутися до місцевої влади із відповідною заявою. Міністр наголосив, що розселення буде відбуватися лише за згодою власників будинків чи квартир.

Крім того, за дорученням президента Кабінет міністрів розробив соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Чернишов повідомив, що у цьому пакеті документів врегульовуються питання соціальних виплат, працевлаштування, а також розміщення осіб, які втратили або вимушено покинули своє житло.

Економічна правда