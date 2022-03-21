Индийские госкомпании готовы покупать дешевую российскую нефть

Индия готовится покупать больше российской нефти с дисконтом на фоне отказа компаний США и Европы покупать топливо из РФ после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, российскую нефть Urals покупают индийские нефтепереработчики, среди которых и Hindustan Petroleum Corp (владелец – правительство Индии). Компания недавно купила 2 миллиона баррелей российской нефти с доставкой в июне, а другие переработчики готовятся скупать дешевую нефть из РФ, рассказали собеседники издания.

Речь также идет о Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp. Индийская нефтяная корпорация также имеет соглашение с "Роснефтью" на поставку в 2022 году двух миллионов тонн, или 14,7 миллиона баррелей. Соглашение было подписано еще до войны. Владельцем всех этих корпораций является государство Индия.

На нефть из России в 2021 году приходилось 2% общих закупок Индии из-за границы – или около 33 миллионов баррелей. Ближний Восток являлся крупнейшим поставщиком в Индию, на него приходилось более 60% импорта.

Напоминаем:

Центробанк Индии ведет первичные консультации по соглашению с РФ о расчетах в рублях и рупиях. Это позволит торговать с Россией, после того как санкции ограничили механизмы международных платежей.

Спрос на российскую нефть упал после вторжения в Украину, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали товарного рынка страны.

Консультационная компания Energy Aspects заявила, что 70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей".