ПриватБанк продолжает технологические работы в Приват24: когда возобновят работу сервисов

Государственный ПриватБанк продолжает регламентные работы с приложением для онлайн-банкинга "Приват24", стабильную работу сервисов обещают возобновить в ближайшие часы.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Twitter.

"UPD. 12:50. Продолжаем регламентные работы, стабильную работу сервисов возобновим в ближайшие часы. Просим простить временные неудобства", - написали в банке.

"20 марта команда ПриватБанка продолжает проведение технологических работ в Приват24, которые необходимы для безопасной и качественной обработки увеличенных объемов платежей.

В ходе проведения работ 20 марта некоторые услуги могут быть временно недоступны. Мы возобновим стабильную работу сервисов в ближайшие часы", - добавили на сайте банка.

"Просим простить за временные неудобства и надеемся на ваше понимание. Наша команда работает над решением, несмотря на воскресенье", - отметили в финучреждении.

Напомним:

Приватбанк предупредил о регламентных работах с приложением для онлайн-банкинга Приват24.

Сообщалось, что регламентные работы состоятся ночью с субботы на воскресенье с 00:10 до 10:00.

Экономическая правда