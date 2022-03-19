Приват24 частично не будет работать ночью на воскресенье
Суббота, 19 марта 2022, 22:13
Приватбанк предупредил о регламентных работах с приложением для онлайн-банкинга Приват24.
Об этом банк сообщил в Twitter.
Регламентные работы состоятся ночью с субботы на воскресенье с 00:10 до 10:00.
В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны.
Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24.— PrivatBank (@privatbankua) March 19, 2022
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні.
Дякуємо за розуміння!
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