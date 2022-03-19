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Приват24 частично не будет работать ночью на воскресенье

Суббота, 19 марта 2022, 22:13

Приватбанк предупредил о регламентных работах с приложением для онлайн-банкинга Приват24.

Об этом банк сообщил в Twitter.

Регламентные работы состоятся ночью с субботы на воскресенье с 00:10 до 10:00.

В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны.

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