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"Себя мы точно прокормим": Украина обеспечена продовольствием на два года вперед – ОП

Воскресенье, 20 марта 2022, 09:40

В Офисе президента уверяют, что в Украины не будет проблем с едой из-за российской агрессии.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали.

Поэтому себя мы точно прокормим", – сказал Шурма.

Напомним:

Украина имеет достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления, заяявили ранее в Минагрополитики.

Экономическая правда

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