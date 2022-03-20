"Себя мы точно прокормим": Украина обеспечена продовольствием на два года вперед – ОП
В Офисе президента уверяют, что в Украины не будет проблем с едой из-за российской агрессии.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.
"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали.
Поэтому себя мы точно прокормим", – сказал Шурма.
Напомним:
Украина имеет достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления, заяявили ранее в Минагрополитики.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua