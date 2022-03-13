Украина имеет достаточно запасов продовольствия – Минагрополитики

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Украина имеет достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире Общественного радио, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление. По состоянию на сегодняшний день у нас достаточно резервов продукции для нашего потребления", – сказал Высоцкий.

Он уточнил, что пшеницы Украина в год потребляет 8 млн тонн, сейчас ее запасы – около 6 млн тонн, а летом уже будет урожай озимой.

"По кукурузе у нас есть двухлетний запас. Мы потребляем 7 млн тонн, а имеем 15 млн тонн. Подсолнечного масла у нас еще на 5 лет. Сахар – полтора года запаса", – добавил первый замглавы Минагрополитики.

По его словам, даже если производство остановится, то страна имеет все необходимое с достаточно большим запасом, поскольку экспорт остановился.

Комментируя подготовку к посевной, Высоцкий сообщил, что минеральные удобрения уже закуплены на 80%, и этого достаточно, чтобы получить урожайность выше среднего уровня.

"Семена на 75% уже в Украине. Средства защиты имеются на 55%. У нас еще есть время решить эти небольшие недостачи до мая-июня. Топливо планируем получать путем отладки транспортировки, смены направлений", – добавил первый замминистра.

Он отметил, что посевная 2022 года будет самой сложной за всю историю независимой Украины.

"Она начнется позже, учитывая затяжную зиму. Ожидаем, что стартует в южных регионах примерно через неделю. Масштабно по Украине – после 10 апреля", – уточнил Высоцкий.