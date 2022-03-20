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Футбол: Суд оставил в силе отстранение россиян от турниров ФИФА

Воскресенье, 20 марта 2022, 09:00

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российского футбольного союза (РФС) приостановить решение ФИФА об отстранении всех российских команд и клубов от соревнований.

Об этом говорится в заявлении CAS.

РФС отказано в запросе – соответственно, обжалуемое решение остается в силе, а все российские команды и клубы продолжают быть отстранены от участия в соревнованиях ФИФА.

Таким образом, сборная России точно не сыграет против Польши в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

"Арбитражное производство CAS продолжается. В настоящее время формируется группа арбитров и стороны обмениваются письменными позициями. Слушание еще не назначено", - добавили в суде.

Ранее CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении россиян.

Напомним:

УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.

Международная федерация футбола и УЕФА отстранили сборные и клубы России по футболу от участия в любом соревновании под своими эгидами.

Исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад-де-Франс в Сен-Дени (окрестности Парижа, Франция).

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