Футбол: Суд оставил в силе отстранение россиян от турниров ФИФА
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российского футбольного союза (РФС) приостановить решение ФИФА об отстранении всех российских команд и клубов от соревнований.
Об этом говорится в заявлении CAS.
РФС отказано в запросе – соответственно, обжалуемое решение остается в силе, а все российские команды и клубы продолжают быть отстранены от участия в соревнованиях ФИФА.
Таким образом, сборная России точно не сыграет против Польши в стыковом матче отбора ЧМ-2022.
"Арбитражное производство CAS продолжается. В настоящее время формируется группа арбитров и стороны обмениваются письменными позициями. Слушание еще не назначено", - добавили в суде.
Ранее CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении россиян.
Напомним:
УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.
Международная федерация футбола и УЕФА отстранили сборные и клубы России по футболу от участия в любом соревновании под своими эгидами.
Исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад-де-Франс в Сен-Дени (окрестности Парижа, Франция).
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua