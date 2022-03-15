Футбол: Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение УЕФА об отстранении россиян
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Российского Футбольного Союза приостановить исполнение решения исполкома УЕФА об отстранении всех российских команд и клубов от соревнований.
Об этом говорится в пресс-релизе CAS.
В заявлении суда говорится, что РФС отказано в запросе – соответственно, обжалуемое решение остается в силе, а все российские команды и клубы продолжают быть отстранены от участия в соревнованиях УЕФА.
При этом арбитражное производство CAS продолжается - стороны не согласились на ускоренную процедуру, слушание еще не назначено.
Таким образом, сборной России запрещено участвовать в полуфинальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2022. Матч должен был состояться 24 марта.
Ее соперник команда Польши автоматически выходит в финал, где сыграет с победителем пары Чехия – Швеция.
Напомним:
УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.
Международная федерация футбола и УЕФА отстранили сборные и клубы России по футболу от участия в любом соревновании под своими эгидами.
Исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад-де-Франс в Сен-Дени (окрестности Парижа, Франция).
Экономическая правда
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