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Футбол: Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение УЕФА об отстранении россиян

Вторник, 15 марта 2022, 17:42

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Российского Футбольного Союза приостановить исполнение решения исполкома УЕФА об отстранении всех российских команд и клубов от соревнований.

Об этом говорится в пресс-релизе CAS.

В заявлении суда говорится, что РФС отказано в запросе – соответственно, обжалуемое решение остается в силе, а все российские команды и клубы продолжают быть отстранены от участия в соревнованиях УЕФА.

При этом арбитражное производство CAS продолжается - стороны не согласились на ускоренную процедуру, слушание еще не назначено.

Таким образом, сборной России запрещено участвовать в полуфинальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2022. Матч должен был состояться 24 марта.

Ее соперник команда Польши автоматически выходит в финал, где сыграет с победителем пары Чехия – Швеция.

Напомним:

УЕФА отменила спонсорское соглашение с российским "Газпромом" – оно стоит около 40 млн евро за сезон.

Международная федерация футбола и УЕФА отстранили сборные и клубы России по футболу от участия в любом соревновании под своими эгидами.

Исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад-де-Франс в Сен-Дени (окрестности Парижа, Франция).

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