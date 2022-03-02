Банки начали отменять ограничения для карт с єПідтримки

Правительство разрешило тратить средства с єПідтримки без ограничений в условиях войны.

Об этом сообщила пресс-служба банков, Минцифры.

Дополнено: В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что правительство отменило все ограничения на использование средств программы єПідтримка.

Ограничения с карт для выплат есть Поддержка уже сняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток и Укргазбанк.

В Альфа-банке и Райффайзен банке сообщили, что теперь с карты для вакцинированных средства можно потратить на любые покупки, снимать наличные деньги в банкоматах и кассах.

Также использовать функции онлайн-банков: перевод денег, оплата мобильного и т.д.

По-прежнему карту нельзя пополнять своими деньгами.

Напоминаем, что средства с поддержкой можно потратить на помощь Вооруженным силам.

На понедельник карточки "єПідтримка" украинцы уже передали 1,5 млрд грн в помощь украинской армии.