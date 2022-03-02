Цена акции "Сбербанка" на Лондонской бирже опустилась до одного цента
Среда, 2 марта 2022, 13:00
Цена акций российского Сбербанка на Лондонской бирже 2 марта опустилась до 1 цента.
Об этом свидетельствуют данные биржи.
Ранее Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.
Sberbank Europe AG – банковская группа, в состав которой входят активы группы Сбербанка Восточной и Центральной Европы. Штаб-квартира Sberbank Europe AG находилась в Вене.
Sberbank Europe был представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.
Экономическая правда
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