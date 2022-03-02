Сбербанк уходит с Европы
Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.
Об этом говорится в заявлении банка, сообщает "Интерфакс".
"В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений", – сообщил банк.
В сообщении отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
Сбербанку удалось 28 февраля успешно завершить сделку по продаже банка Sberbank Srbija сербскому банку AIK Banka.
Sberbank Europe AG - банковская группа, в состав которой входят активы группы Сбербанка Восточной и Центральной Европе. Штаб-квартира Sberbank Europe AG располагалась в Вене.
Sberbank Europe был представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, в Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.
Экономическая правда
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