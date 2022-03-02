Украина может вскоре получить более 4 миллиардов долларов от МВФ и Всемирного банка

Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы, а на следующей неделе МВФ примет решение об экстренном финансировании в объеме до 1,4 млрд долларов.

Об этом говорится в совместном заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на фронтах финансирования и политик, и срочно увеличивают свою поддержку", - заявили в МВФ.

Фонд реагирует на запрос украинской стороны по экстренному финансированию, который наш Совет директоров рассмотрит на следующей неделе. Напомним, что в рамках Rapid Financing Instrument (RFI) Украина может получить до 1,4 млрд долларов, то есть 50% квоты в МВФ.

"Кроме того, мы продолжаем работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов", – продолжили в Фонде.

Группа Всемирного банка, в то же время, готовит пакет помощи в размере 3 млрд долларов на ближайшие месяцы, начиная с экстренной бюджетной поддержки не менее 350 млн долларов, который Совет директоров рассмотрит уже на этой неделе.

За этим траншем следует еще 200 млн долларов скорой помощи на здоровье и образование. Этот пакет будет содержать мобилизацию средств от нескольких сторон, и СБ уже приветствует анонсированную поддержку многих двусторонних партнеров.

В фонде отметили, что война, развязанная Россией против Украины, уже привела к последствиям для других стран. Потребительские цены быстро растут и повлекут за собой более высокую инфляцию, которая больше всего затронет группы с низким доходом. Также перебои на финансовых рынках будут только ухудшаться с продолжением войны, вдобавок к влиянию от экономических санкций против РФ.

Напоминаем:

Глава Национального банка Украины обратился к представителям Международного валютного фонда с просьбой предоставить дополнительное финансирование по программе экстренной поддержки фонда для его государств-членов.

Сейчас в Украине продолжается виртуальная миссия МВФ, которая должна согласовать третий пересмотр программы. Остаток по действующей программе stand-by составляет 2,2 млрд дол.