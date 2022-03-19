Треть экономики Украины не функционирует – Марченко

На четвертой неделе войны около 30% украинской экономики либо не работает совсем, либо временно.

Об этом в эфире телеканала Рада рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Он рассказал, что это предварительная оценка Минфина с учетом поступления в бюджет по уплате налогов, в частности, на доходы физлиц, единого соцвзноса и других.

Точнее, отметил Марченко, можно будет оценить ситуацию через определенный промежуток времени. Но сейчас оценка такова, что "треть экономики не функционирует".

Министр также прокомментировал принятые Верховной Радой налоговые смягчения для бизнеса, а также предложения президента Владимира Зеленского по кредитованию бизнеса под 0% годовых. По его словам, инициативы не отразятся существенно на доходной части бюджета.

"Сейчас такая ситуация, что наши налоговые поступления совсем не покрывают наши потребности, основной канал – это заимствования, внутренние и внешние. Потребности в армии и других важных, чувствительных вещах, которые мы финансируем из бюджета", – пояснил министр. Он добавил, что в военных условиях финансируются только защищенные расходы и военные нужды.

В то же время Марченко подчеркнул, что война – это сложный период для всех, и правительство пытается создать условия, при которых прежде бы могло работать бизнес где это возможно, чтобы можно было создать новые рабочие места.

Никто кроме нас украинцев в Украину инвестировать не будет. Единственный способ развивать экономику – создать условия для развития бизнеса здесь внутри", – резюмирует он.

Напоминаем:

На 5 марта около 56% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации сообщили, что не работают на период военных действий.