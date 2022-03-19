Зеленский призвал Швейцарию действовать "как украинцы" по работе Nestle в РФ

Президент Владимир Зеленский в своем обращении в Швейцарию призвал страну "быть как украинцы", когда речь идет о бизнесе типа Nestle, которая целенаправленно не желает выходить из РФ.

Об этом идет речь в обращении Зеленского в субботу.

"Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросах о бизнесе. О бизнесе, который работает в России при всем: несмотря на эту войну, всех наших убитых детей, убитых людей, несмотря на разрушенные города. Как наш город Мариуполь – героический Мариуполь, уже недели находящийся в полной блокаде без пищи, без воды, без электричества. Просто под бомбами", – призывает он к швейцарцам.

Далее президент процитировал лозунг одной из международных корпораций, которая отказывается выходить с рынка государства-агрессора. Гигант пищевой промышленности Nestle ранее заявил, что не считает неэтичной работу в РФ и отказывается выходить из рынка.

"Good food – good life", "хорошая еда – хорошая жизнь". Так звучит слоган компании Nestle, вашей компании, отказывающейся покинуть Россию даже сейчас, когда оттуда раздаются угрозы еще и другим странам Европы, а не только Украине. Когда оттуда доносится и ядерный шантаж", – заявил он.

Зеленский продолжил, что хочет, чтобы страны не потеряли общий шанс вернуть мир и остановить войны в мире.

"Потому что когда Швейцария с вами - вы точно успешны, потому что когда Украина с вами - вы точно крепки".

Швейцарская Nestle – одна из крупнейших пищевых компаний, которая остается работать в России, несмотря на войну. В 2020 году она уплатила в бюджет агрессора 502 млн долларов. Корпорации Nestle принадлежит ряд известных брендов: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness.

Напоминаем:

Продуктовая компания Nestle не считает неэтичной работу в России и продолжает там деятельность.

Ранее Nestle остановила импорт и экспорт продуктов не первой необходимости в Россию и Россию и приостановила капитальные инвестиции в государство-агрессора.