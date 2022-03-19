Резервы НБУ превышают довоенные

Замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что благодаря международной поддержке резервы Национального банка сейчас даже выше, чем до войны.

Об он этом сообщил в интервью Forbes.

Николайчук перечислил последние транши помощи, такие как 1,4 млрд долл. от МВФ и первые транши макрофинансовой помощи от ЕС в 300 млн евро и от Всемирного банка – 311 млн долл.

"Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта. В общем, средств, которые мы уже аккумулировали, хватит на поддержание нормального функционирования страны на ближайшие месяцы", - резюмировал он.