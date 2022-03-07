Украинские международные резервы по итогам февраля снизились на 5,3%

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта составляли 27,5 млрд долларов – по итогам февраля они снизились на 5,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

При этом резервы по итогам февраля превышали уровень резервов, с которым Украина вошла в коронакризис в начале марта 2020 года (27 млрд долларов).

"Снижение международных резервов обусловлено, прежде всего, выплатами по внешним обязательствам государства в прошлом месяце и интервенциями Национального банка, необходимыми для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке", - пояснили в НБУ.

В Нацбанке рассказали о факторах, определявших динамику резервов в течение февраля.

В частности, речь идет об операциях по управлению государственным долгом.

"Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 1,4 млрд долл. Из этой суммы 781,9 млн долл. были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), 428,4 млн долл. - на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОЗГП), а остальное – во исполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Валютные поступления в пользу правительства составляли 65 млн долл., в том числе 25 млн долл. – от размещения ОВГЗ. Кроме того, в феврале Национальный банк и Правительство Украины уплатили 199,1 млн долл. в пользу Международного валютного фонда", - говорится в сообщении.

Также среди факторов – операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

После вторжения российских захватчиков на территорию Украины 24 февраля Нацбанк ввел ограничения на валютном рынке для защиты финансовой системы Украины, ее надежного и стабильного функционирования.

С 24 по 28 февраля с учетом действующих ограничений центробанк преимущественно выкупал валюту у банков. До вооруженного нападения России на Украину ситуация на валютном рынке была волатильной и для сглаживания чрезмерных колебаний Национальный банк продавал и покупал валюту.

В феврале Национальный банк продал на валютном рынке 1,3 млрд долл. и выкупил – 901,2 млн. Следовательно, чистая продажа валюты центробанком из резервов в прошлом месяце составляет 357,8 млн долл.", - говорится в сообщении.

Также среди факторов – переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 339,7 млн. дол.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,8 месяца текущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ.

Напомним:

Международные резервы Украины в январе сократились на 5% до 29,3 млрд долларов.

Экономическая правда