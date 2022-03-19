Господдержка рабочих мест и жилье: правительство подготовит помощь для "переселенцев"

Президент Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу разработать комплексную программу поддержки украинских граждан, лишенных дома из-за российского вторжения в Украину.

Об этом он сообщил в обращении.

"Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни", – сказал Президент.

Второй компонент касается жилья.

"Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас, а также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны", - отметил Зеленский.