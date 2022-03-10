Министр обороны к выехавшим в другие регионы: не рассчитывайте только на свои сбережения – ищите работу

Министр обороны Алексей Резников заявил, что власти будут делать все возможное, чтобы помочь адаптироваться к новым реалиям, а людям, которые переехали в другие регионы, посоветовал не пытаться переждать и не рассчитывать только на сбережения, а искать работу.

Об этом он рассказал на ФБ.

"Мы победим Россию, только если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны. Наши партнеры, международные финансовые организации объявили о больших объемах поддержки для Украины. После победы мы быстро восстановим все разрушенное", – заявил он.

По его словам, в центральной и западной Украине будут разворачиваться дополнительные производственные площадки, которые будут работать для оборонной сферы. Также часть мощностей перенесут находящиеся в зоне риска гражданские предприятия.

"Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы – не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу. Государственные власти будут делать все возможное, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям.

Действуют программы прямой поддержки людей. Но крепкий тыл – это залог крепкой обороны. Все, что может работать и развиваться должно это делать. Получайте зарплату, оплачивайте коммунальные услуги, по возможности, старайтесь не выпасть из экономических процессов", - резюмировал министр.