Министр обороны к выехавшим в другие регионы: не рассчитывайте только на свои сбережения – ищите работу
Министр обороны Алексей Резников заявил, что власти будут делать все возможное, чтобы помочь адаптироваться к новым реалиям, а людям, которые переехали в другие регионы, посоветовал не пытаться переждать и не рассчитывать только на сбережения, а искать работу.
Об этом он рассказал на ФБ.
"Мы победим Россию, только если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны. Наши партнеры, международные финансовые организации объявили о больших объемах поддержки для Украины. После победы мы быстро восстановим все разрушенное", – заявил он.
По его словам, в центральной и западной Украине будут разворачиваться дополнительные производственные площадки, которые будут работать для оборонной сферы. Также часть мощностей перенесут находящиеся в зоне риска гражданские предприятия.
"Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы – не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу. Государственные власти будут делать все возможное, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям.
Действуют программы прямой поддержки людей. Но крепкий тыл – это залог крепкой обороны. Все, что может работать и развиваться должно это делать. Получайте зарплату, оплачивайте коммунальные услуги, по возможности, старайтесь не выпасть из экономических процессов", - резюмировал министр.
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