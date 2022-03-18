Уничтоженная квартира или разбитый автомобиль: как компенсировать убытки после войны

Страна-террорист возместит ущерб от потери недвижимости или движимого имущества во время войны. Для этого нужно зафиксировать повреждения и приготовить документы.

Об этом говорится в колонке депутата Киевсовета Ксении Семеновой.

Прежде всего, необходимо иметь документы о праве собственности на имущество или технический паспорт, копии из них, а также актуальную выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В случае пожара или аварийного состояния следует вызвать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта. Необходимо получить копию акта.

"Также, обратитесь в райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья или же попытайтесь составить акт разрушения самостоятельно с соседями", – отмечает Семенова.

Далее нужно самостоятельно сделать фото- и видеофиксацию разрушений и при наличии собрать статьи, фото и видео СМИ относительно соответствующих фактов.

"По жилью – попробуйте собрать квитанции на движимое имущество (например, бытовую технику, которая находилась в доме), фото имущества до и после", – написала депутат.

Затем следует обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"Материалы позже также загрузите на сайт Россия заплатит. Это ресурс, собирающий доказательства преступлений РФ для дальнейшего возмещения", – объяснила Семенова.

Подробнее читайте в колонке: Что делать, если во время войны потеряли жилье или транспорт

Экономическая правда