Что делать, если во время войны потеряли жилье или транспорт

Від початку військової агресії Росії проти України 24 лютого, за розрахунками KSE, в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров’я та не менше 1600 житлових будинків.

Ці цифри продовжують зростати щодня.

Після перемоги України Росія буде виплачувати репарації, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, тож варто за можливості фіксувати усі випадки руйнувань. Як це робити?

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Фіксуємо руйнування

Обов'язково зберігайте документи про право власності на майно, технічний паспорт.

За можливості — зробіть з них копії, а також актуальний витяг щодо перебування майна у власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстр наразі працює з перебоями, тому спробуйте на порталі Дія).

У разі пожежі чи аварійного стану — викликайте працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення відповідного акту, не забудьте отримати його копію.

Також, зверніться до відповідної райдержадміністрації з заявою щодо складення акту обстеження житла або ж спробуйте скласти акт руйнування самостійно з сусідами.

Сусіди в такій ситуації — люди важливі, тому, якщо вони стали свідками руйнування (пожежі, обстрілу, тощо), зафіксуйте їх письмові пояснення.

Самостійно зробіть фото- та відеофіксацію руйнувань, а за наявності — збирайте та зберігайте статті, фото та відео ЗМІ щодо відповідних фактів.

Щодо житла — спробуйте зібрати квитанції на рухоме майно (наприклад, побутову техніку, що знаходилась в будинку), фото майна до та після.

Зверніться з заявою про злочин до правоохоронних органів із наданням вищеперелічених доказів руйнування майна та обов'язково отримайте витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Матеріали пізніше також завантажте на сайт Росія заплатить. Це ресурс який збирає докази злочинів РФ для подальшого відшкодування.

Важливо збирати всі можливі докази руйнування, які надалі знадобляться — акти про руйнування майна, складені ДСНС та органами місцевої влади, детальна фото / відеофіксація нерухомості чи іншого майна до і після подій, інформація зі ЗМІ, свідчення сусідів, очевидців, в яких детально описано обставини пошкодження і їх характер, витяг з ЄРДР.

Щодо страхових виплат

Настання страхового випадку на території, на якій діє воєнний стан, теоретично не є підставою для відмови у страховій виплаті.

Однак, скоріше за все, страховики не виплачуватимуть збитків, завданих майну внаслідок військових дій — обстрілів, бомбардувань тощо.

Це стандартний виняток у договорах страхування майна. Про всяк випадок — раджу ще раз уважно перечитати ваш договір, раптом цей виняток у вас не зазначено.

Тобто, наприклад, власники застрахованих авто та будинків, які були знищені внаслідок ворожих обстрілів навряд чи отримають страхове відшкодування, а от виплату за класичне ДТП – так.

До речі, прем'єр-міністр України анонсував початок збору інформації про пошкоджене та зруйноване житло через війну.

Українці, які залишилися без житла через дії окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування через Дію вже за тиждень.

Якщо таке трапилось з вами і відчуваєте, що ніяк не можете зібратись з думками для паперових речей — пишіть semenova.kseniia@kmr.gov.ua, спробуємо з командою допомогти. Це стосується не лише Києва, а й інших населених пунктів.

Опубліковано з дозволу автора

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