МХП не выплатит инвесторам средства по выпуску евробондов

Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка не планирует выплачивать инвесторам средства по купонам еврооблигаций, запланированные на 19 марта.

Об этом компания, акции которой котируются на Лондонской бирже, сообщила на своей странице.

МХП объясняет, что в результате российского вторжения испытала масштабные операционные нарушения. Так, существенно упал объем экспорта (компания является одним из основных агроэкспортеров в Украине – ЭП) в результате закрытых портов. При этом использование альтернативного транспорта типа железной дороги или автотранспорта затруднено из-за значительных повреждений инфраструктуры.

Хотя компания продолжает коммерческие продажи, а птицефабрики не были повреждены в результате военных действий, производство сократило свои мощности для удовлетворения внутреннего спроса. Кроме того, МХП подчеркивает наличие существенных логистических проблем для доставки витаминов для животных, защиты растений, горючего и т.д.

Отмечается, что компания может работать на большей части своего земельного банка площадью 335 тысяч га, однако 15 тысяч гектаров Сумской и Киевской временно недоступны для проведения посевной по расписанию. Посевная кампания планируется на всех 11 растениеводческих предприятиях компании МХП.

Также компания напоминает, что с 24 февраля Нацбанк ввел ряд валютных ограничений, среди прочего запрещающих осуществлять переводы в иностранной валюте из Украины, и пока нет деталей относительно того, когда эти ограничения могут ослабить.

"В связи с нынешней ситуацией и в целях сохранения наличных денег, МХП объявляет сегодня, что компания не планирует выплачивать свой будущий купон на сумму 350 миллионов долларов под 6,25%, который запланирован на 19 марта 2022 года, и рассматривает различные варианты этого", – говорится в сообщении.

Компания планирует как можно скорее обратиться к своим владельцам облигаций, чтобы "договориться о взаимоприемлемом решении с целью сохранения прочности баланса для ключевого посевного сезона".

Напоминаем:

2 марта в Киевской области после обстрелов военных сил кафиров произошел пожар на складе с замороженной продукцией МХП миллиардера Юрия Косюка. Сумма ущерба составила около 230 миллионов.