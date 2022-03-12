Окупанти знищили продукцію МХП Косюка на 230 мільйонів

2 березня у Київській області після обстрілів військових сил окупантів відбулася пожежа на складі із замороженою продукцією МХП мільярдера Юрія Косюка. Сума збитків склала близько 230 мільйонів.

Про це компанія повідомила у соцмережах

Це найбільший склад України для зберігання замороженої продукції. Крім МХП, ним також користувалися великі торгівельні мережі. Це вже не перший склад продуктів харчування навколо Києва, зруйнований окупантами за останні кілька днів.

Співробітники складу не постраждали.