Зеленский хочет, чтобы гражданам гарантировали всю сумму банковских вкладов

Президент Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в банках.

Об этом он заявил в обращении в четверг.

"Особая задача для НБУ, народных депутатов и чиновников. Поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100%, не часть как сейчас, как всегда, а полностью весь депозит", – заявил Зеленский.

Сумма гарантирования вкладов физических лиц и ФЛП составляет 200 тысяч грн. Ее планировали повысить до 400 тысяч гривен, однако закон не успели одобрить до начала войны.

По последним данным Фонда гарантирования, вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тысяч грн, а потому полностью подпадают под гарантии. Сумма таких вкладов составляет 245 млрд. грн.

При этом на оставшиеся 2% граждан, вклады которых уже не гарантируются полностью государством, приходится большая часть в системе – около 400 млрд грн.