Дефолт переносится: JPMorgan получил платеж по российским бондам

Банк-корреспондент JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций, после обработки банк перечислил средства платежному агенту Citi.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, полученный платеж был произведен в долларах. После зачисления платежному агенту они будут проверены и далее оплачены непосредственным держателям облигаций.

Обязательства JPMorgan как иностранного банка-корреспондента заключались в обработке платежей, но, учитывая обстоятельства, банк провел консультации с властями. По словам источника, банк уточнял у органов власти перед обработкой, не нарушит ли проведение платежа наложенных в Россию санкций.

Однако по словам собеседника Reuters, необработка платежа помешала бы владельцам облигаций. После согласования средства перечислили дальше к платежному агенту Citi. В то же время, сообщений о том, получили ли владельцы облигаций средства, до сих пор нет.