США будут платить за информацию об активах российских клептократов

США, ЕС, Канада, Австралия и Британия создали опергруппу для поиска активов российских олигархов и чиновников, а Минфин США запускает платформу выплат за информацию об активах клептократов.

Об этом сообщил Минфин США.

Так, группа будет состоять из Министерства финансов и Министерства юстиции каждого члена группы. Они будут обмениваться данными об активах для того, чтобы дальше вводить необходимые меры: санкции, арест конфискации и уголовное расследование.

"Мы уже работаем с нашими международными партнерами, чтобы заморозить и конфисковать имущество, принадлежащее российским олигархам, попавшим под санкции по всему миру", - сказал генеральный прокурор Меррик Гарленд. "Мы продолжим работать вместе, чтобы предпринять все необходимые действия против тех, чьи преступные действия позволяют правительству России продолжать несправедливую войну против Украины".

Минфин США также запускает программу вознаграждений Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. В рамках нее человек может получить вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации активов, связанных с коррупцией иностранного правительства, в том числе правительство Российской Федерации.

Напоминаем:

В составе Министерства юстиции США появилась оперативная группа, которая будет заниматься взысканием нелегальных активов российских олигархов в рамках санкций, введенных страной.