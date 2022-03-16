МВФ лишил российского представителя почетного звания

Международный валютный фонд лишил представителя от России Алексея Можина звания дуайена из-за давления многих участников фонда, в том числе США, Британии и Канады.

Об этом сообщает Financial Times.

"Исполнительный совет принял решение временно приостановить роль дуайена с учетом роли России в войне против Украины и ее потенциального влияния на способность исполнительного директора от России эффективно выполнять эту задачу", - сказал спикер МВФ в заявлении для FT.

Роль дуайена, которую Можин занимает с 2015 года, является почетным званием, которое присваивается члену с самым длинным стажем работы и не несет никаких официальных обязанностей или полномочий. Иногда дуайена замещает директора-распорядителя, который возглавляет совет и отвечает за созыв заседаний и содействие обсуждению.

Но после российского вторжения в Украину несколько членов МВФ сочли неприемлемым для Можина выполнение каких-либо церемониальных обязанностей от имени совета. Вопрос о пересмотре статуса будет рассмотрен до конца года.

Такой шаг для МВФ является хоть и символическим, но более обозримым методом наказания России. Что касается возможного исключения России из Фонда, решение потребует почти единогласной поддержки совета директоров, где РФ имеет квоту голосования в 2,59% против, например, 16,5% в США.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмигаль официально обратился к странам-союзницам с призывом прекратить членство России и Беларуси в Международном валютном фонде и Группе Всемирного банка.