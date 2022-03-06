Україна закликала позбавити РФ та Білорусь членства в МВФ
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль офіційно звернувся до країн-союзниць із закликом припинити членство Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та Групі Світового банку.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
"Щойно підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Ці дві країни порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну", – заявляє Шмигаль.
Він зазначив, що в листі Україна апелює до Угоди з МВФ, статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку і вказує на знехтувані країнами статті.
"Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна, – пояснив прем’єр. – Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат".
Шмигаль просить підтримки країн Групи семи в реалізації процедури щодо призупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю і припинення їх членства в цих організаціях.
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