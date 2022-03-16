На каких АЗС можно заправить автомобиль: карты

Война повлекла за собой кризис на украинском топливном рынке, что ограничило предложение горючего в сетях АЗС – но некоторые позволяют увидеть наличие горючего онлайн.

ЭП публикует ссылки на карты сетей АЗС, реализовавших такую возможность.

Как ранее сообщалось, из-за войны Украины потеряла почти весь импорт горючего, то есть 80% внутреннего потребления.

Дело в том, что внутреннее потребление обеспечивалось преимущественно импортом дизтоплива, бензина и сжиженного газа из Беларуси и России (более 70% рынка) и морем (10%). Только 20% потребностей обеспечивалось за счет добытого в Украине сырья и его переработки.

Пока трейдеры договариваются с европейскими операторами о покупке необходимых объемов горючего, украинские автомобилисты каждый день ищут АЗС, где можно приобрести дефицитные в нынешних условиях бензин, дизель и сжиженный газ.

Чтобы помочь им, некоторые сети АЗС реализовали возможность просмотра на своих сайтах данных о наличии того или иного горючего на каждой из работающих заправочных станций.

WOG – данные о наличии горючего.

Авиас – данные о наличии горючего.

ОККО – данные о наличии каждого вида топлива и лимиты продаж.

Параллель – данные о наличии горючего.

SOCAR – данные о наличии горючего.

Отметим, что на сайтах 8 сетей АЗС вообще отсутствуют какие-либо данные о топливе, а у 18 – о его наличии. Среди последних, в частности, такие крупные сети, как KLO, Shell, UPG, AMIC и БРСМ-Нефть.

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