"Засеем везде, где не стреляют": Лещенко заверил, что кризиса продовольствия в Украине не будет

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что посевную кампанию проведут во всех регионах, где есть возможность "уходить в поле", а вопрос продовольственной безопасности будет решен.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Рада.

"Где мы физически можем сеять, где не стреляют, где есть возможность идти в поле – мы идем в поле и сеем. Речь не идет только о западе Украины, речь идет и о центре и юге, мы будем сеять везде, где можем," – рассказал Лещенко.

Министр убежден, что Украина выполнит вопросы продовольственной безопасности. "Безусловно, Украина является гарантом более 400 млн человек по всему миру с точки зрения продовольствия", - отметил он.

Он отметил, что, прежде всего, находятся потребности украинцев. Сейчас существует достаточно прошлогодних запасов, а "все необходимое засеиваем", поэтому у государства будут нужные объемы. Зато экспорт зависит от военно-политической ситуации, доступности портов, возможности использовать для экспорта железную дорогу, если ее не будут бомбить.

Лещенко также не ожидает значительных ценовых колебаний, поскольку Верховная Рада одобрила налоговые льготы для крупного бизнеса, а более 300 предприятий работают на госзаказ.

Напоминаем:

Перебои в логистике и производстве, вызванные развязанной Россией войной, могут вызвать мировой продовольственный кризис, ведь многие страны мира зависят от украинского экспорта.

Кабинет министров вводит нулевую квоту для экспорта минеральных удобрений – то есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины. Для того чтобы обеспечить аграриев финансовыми ресурсами, правительство приняло соответствующее постановление о компенсации процентной ставки по привлеченным кредитам.

"Укрзалізниця" работает над тем, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна в условиях блокады морских портов – основного канала грузовых перевозок.

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