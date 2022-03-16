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Всемирную шахматную олимпиаду перенесли из РФ в Индию

Среда, 16 марта 2022, 14:58

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение провести Всемирную шахматную олимпиаду-2022 в Индии (Ченнай).

Об этом говорится в заявлении ФИДЕ.

44-я шахматная Олимпиада должна была пройти в Москве и Ханты-Мансийске, но после вторжения РФ в Украину ее перенесли из России.

Теперь же ФИДЕ одобрила заявку Индийской федерации на проведение соревнований в Ченнае.

Шахматная олимпиада пройдет в конце июля – начале августа, точные даты еще обсуждаются и будут объявлены в ближайшие дни.

Напомним:

Международная федерация шахмат (FIDE) отстранила шахматные сборные РФ и Беларуси в турнирах под эгидой организации до дальнейшего сообщения.

При этом шахматисты из обеих стран смогут поучаствовать в индивидуальных турнирах под эгидой FIDE под флагом организации.

Экономическая правда

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спорт Россия

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