Всемирную шахматную олимпиаду перенесли из РФ в Индию

Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение провести Всемирную шахматную олимпиаду-2022 в Индии (Ченнай).

Об этом говорится в заявлении ФИДЕ.

44-я шахматная Олимпиада должна была пройти в Москве и Ханты-Мансийске, но после вторжения РФ в Украину ее перенесли из России.

Теперь же ФИДЕ одобрила заявку Индийской федерации на проведение соревнований в Ченнае.

Шахматная олимпиада пройдет в конце июля – начале августа, точные даты еще обсуждаются и будут объявлены в ближайшие дни.

Напомним:

Международная федерация шахмат (FIDE) отстранила шахматные сборные РФ и Беларуси в турнирах под эгидой организации до дальнейшего сообщения.

При этом шахматисты из обеих стран смогут поучаствовать в индивидуальных турнирах под эгидой FIDE под флагом организации.

Экономическая правда