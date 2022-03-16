Всемирную шахматную олимпиаду перенесли из РФ в Индию
Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение провести Всемирную шахматную олимпиаду-2022 в Индии (Ченнай).
Об этом говорится в заявлении ФИДЕ.
44-я шахматная Олимпиада должна была пройти в Москве и Ханты-Мансийске, но после вторжения РФ в Украину ее перенесли из России.
Теперь же ФИДЕ одобрила заявку Индийской федерации на проведение соревнований в Ченнае.
Шахматная олимпиада пройдет в конце июля – начале августа, точные даты еще обсуждаются и будут объявлены в ближайшие дни.
Напомним:
Международная федерация шахмат (FIDE) отстранила шахматные сборные РФ и Беларуси в турнирах под эгидой организации до дальнейшего сообщения.
При этом шахматисты из обеих стран смогут поучаствовать в индивидуальных турнирах под эгидой FIDE под флагом организации.
Экономическая правда
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