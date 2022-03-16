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Шахматные сборные РФ и Беларуси отстранили от участия в турнирах FIDE

Среда, 16 марта 2022, 12:52

Международная федерация шахмат (FIDE) отстранила шахматные сборные РФ и Беларуси в турнирах под эгидой организации до дальнейшего сообщения.

Об этом говорится в заявлении FIDE в Twitter.

Такое решение было принято, "учитывая текущие рекомендации МОК".

При этом шахматисты из обеих стран смогут поучаствовать в индивидуальных турнирах под эгидой FIDE под флагом организации.

"Я считаю, что решение ФИДЕ взвешено и справедливо. Мы придерживаемся рекомендаций МОК и приостанавливаем участие всех российских и белорусских команд во всех официальных мероприятиях ФИДЕ.

Однако, мы считаем, что игроков из этих стран нельзя лишать возможности играть в индивидуальных соревнованиях, даже если им придется это делать под флагом ФИДЕ. Роль ФИДЕ – строить мосты, объединять и помогать миру становиться лучше. Спорт, и шахматы в частности, всегда были и являются отличным инструментом для этого", - заявил гендиректор FIDE Эмиль Сутовский.

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