Шахматные сборные РФ и Беларуси отстранили от участия в турнирах FIDE
Международная федерация шахмат (FIDE) отстранила шахматные сборные РФ и Беларуси в турнирах под эгидой организации до дальнейшего сообщения.
Об этом говорится в заявлении FIDE в Twitter.
Такое решение было принято, "учитывая текущие рекомендации МОК".
При этом шахматисты из обеих стран смогут поучаствовать в индивидуальных турнирах под эгидой FIDE под флагом организации.
"Я считаю, что решение ФИДЕ взвешено и справедливо. Мы придерживаемся рекомендаций МОК и приостанавливаем участие всех российских и белорусских команд во всех официальных мероприятиях ФИДЕ.
Однако, мы считаем, что игроков из этих стран нельзя лишать возможности играть в индивидуальных соревнованиях, даже если им придется это делать под флагом ФИДЕ. Роль ФИДЕ – строить мосты, объединять и помогать миру становиться лучше. Спорт, и шахматы в частности, всегда были и являются отличным инструментом для этого", - заявил гендиректор FIDE Эмиль Сутовский.
Экономическая правда
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