ФК "Барселона" объявил о спонсорском соглашении со Spotify: стадион клуба впервые переименуют

Футбольный клуб "Барселона" официально объявил о начале сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify: соглашение рассчитано на 4 года, Spotify станет титульным спонсором клуба со следующего сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".

Отмечается, что логотип компании со следующего сезона появится на формах мужской и женской команд, а также – на тренировочных комплектах

Также платформа становится титульным партнером клубного стадиона – Camp Nou, его название сменят на Spotify Camp Nou.

"В рамках этого нового альянса Spotify станет главным партнером клуба с сезона 2022/23. Долгосрочное соглашение о праве собственности на стадион начинается в июле 2022 года", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что клуб получит около 300 миллионов евро по условиям договора по Spotify.

Напомним:

О том, что Spotify может стать новым титульным спонсором футбольного клуба Барселона и купить права на название стадиона Камп Ноу, сообщалось еще в январе.

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Экономическая правда