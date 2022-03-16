ФК "Барселона" объявил о спонсорском соглашении со Spotify: стадион клуба впервые переименуют
Футбольный клуб "Барселона" официально объявил о начале сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify: соглашение рассчитано на 4 года, Spotify станет титульным спонсором клуба со следующего сезона.
Об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
Отмечается, что логотип компании со следующего сезона появится на формах мужской и женской команд, а также – на тренировочных комплектах
Также платформа становится титульным партнером клубного стадиона – Camp Nou, его название сменят на Spotify Camp Nou.
"В рамках этого нового альянса Spotify станет главным партнером клуба с сезона 2022/23. Долгосрочное соглашение о праве собственности на стадион начинается в июле 2022 года", - говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что клуб получит около 300 миллионов евро по условиям договора по Spotify.
Напомним:
О том, что Spotify может стать новым титульным спонсором футбольного клуба Барселона и купить права на название стадиона Камп Ноу, сообщалось еще в январе.
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