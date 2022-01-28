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Spotify может стать титульным спонсором ФК "Барселона" – СМИ

Пятница, 28 января 2022, 20:15
 
getty images

Стриминговый сервис Spotify может стать новым титульным спонсором футбольного клуба "Барселона" и купить права на название стадиона "Камп Ноу".

Об этом пишет испанское издание Catalunya Ràdio.

О том, что Барса ведет переговоры о спонсорском контракте со Spotify, сообщила и газета Mundo Deportivo.

Арену, таким образом, могут временно переименовать на Camp Nou Spotify. При этом нет информации о том, на какой срок может быть переименован стадион.

С 2016 года основным спонсором клуба была японская коммерческая компания Rakuten – за год клуб получал 55 миллионов евро (контракт истекает летом – 30 июня).

Но в Rakuten "не проявляют особого желания" продолжать сотрудничество – на фоне игрового и финансового кризиса команды японцы хотят платить меньше, а президент клуба Жоан Лапорта, по данным Mundo Deportivo, определил строгий минимум – 50-60 миллионов евро за сезон.

По информации газеты, переговоры со Spotify продолжаются – а в совете директоров клуба оценивают этот вариант, как достаточно интересный, учитывая силу бренда и его платежеспособность и экономические возможности.

В то же время Spotify привлекает большая фанатская база клуба – более 400 млн подписчиков на цифровых каналах.

Ожидается, что потенциальное соглашение может приносить Барселоне от 30 до 60 млн евро в год.

В то же время журналист Шей Лугасси пишет, что контракт почти подписан: Spotify заплатит 340 миллионов евро за пять лет.

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Экономическая правда

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