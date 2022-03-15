У россиян начали удалять рабочие пространства в мессенджере Slack
Пользователи РФ начали жаловаться на удаление их рабочих пространств в корпоративном мессенджере Slack.
Об этом пишет Forbes Russia.
Российские пользователи Slack жалуются на удаление в App Store и Play Store.
"Удалили рабочее пространство организации без какого-либо предупреждения", – написал в отзыве о приложении один из пользователей. "Slack без предупреждения удалил платное рабочее пространство на 70 человек", – отметил другой.
В то же время издание vc.ru пишет, что с 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 отзывов об удалении рабочих пространств в Slack.
Пользователи отмечают, что аккаунты были удалены без возможности сохранить данные, при этом у многих пользователей была оплачена платная версия на год вперед.
По данным vc.ru, некоторые из пользователей, судя по их соцсетям, могут работать в разных подразделениях компании "Сбер". Представитель пресс-службы "Сбера" подтвердил, что их рабочие пространства в Slack недоступны.
"Их использовали в "Сбере" менее 5% команд разработчиков. Сейчас они уже перешли на альтернативные продукты", – сказал представитель компании.
Компания Salesforce, владеющая Slack, 7 марта опубликовала заявление: "У нас очень мало клиентов в России, и мы начали прекращать эти отношения на прошлой неделе".
"Наши сердца разбиты из-за насилия и потери жизни в результате вторжения в Украину. Мы солидарны с украинским народом.
Пока у нас нет офисов или сотрудников в регионе, мы поддерживаем наших сотрудников, у которых там близкие люди. Salesforce и наши сотрудники жертвуют стартовые 2 миллиона долларов организациям, работающим над оказанием помощи людям в Украине и беженцам", - заявила компания.
Экономическая правда
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