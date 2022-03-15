Горючее для АЗС: сети перестраиваются на поставки из ЕС

После военного вторжения России на территорию Украины наше государство потеряло почти весь импорт горючего. Речь идет о 80% внутреннего потребления.

Об этом рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Как известно, ранее внутреннее потребление бензина обеспечивалось преимущественно импортом дизтоплива, бензина и сжиженного из Беларуси и России (более 70% рынка) и морем (10%).

В настоящее время рынок адаптируется к новым условиям. По словам Куюна, сейчас трейдеры ведут переговоры с европейскими операторами для закупки горючего в необходимых объемах.

Все трейдеры работают как одно целое. Если один нашел возможность приобрести партию, то ее распределяют среди прочих, чтобы наполнить рынок горючим. Изменилась логистика, география потребления, доступ к отдельным ресурсам был утрачен", – добавил Сергей Куюн.

Это отметили в Нефтегазовой ассоциации Украины: с началом войны прекратились поставки нефтепродуктов из России, Беларуси и морем из других стран. На эти направления приходилось до 85% поставок дизельного топлива и 60% бензина.

В настоящее время существует только один путь альтернативной поставки топлива – через границы с ЕС. Но поставки из ЕС значительно дороже, поскольку в Европе дефицит нефтепродуктов, ведь регион являются импортозависимыми, а спрос на нефтепродукты с нового направления провоцирует повышение дифференциалов европейскими трейдерами.

ЭП обратилась также к украинским сетям АЗС. "В настоящее время действуют определенные ограничения по отпуску горючего. Эти ограничения продиктованы условиями военного времени – перебои с поставками горючего в Украину, часть нефтебаз разрушена или оккупирована.

Кроме того, прежде всего, мы обязаны обеспечить горючим автотранспорт критической инфраструктуры – ВСУ, Нацгвардии, подразделений ТрО, полиции, скорой помощи, дополнительно помогаем с горючим волонтерам, выполняющим гуманитарные миссии.

Наши специалисты делают все возможное, чтобы наладить поставки новых партий горючего и пополнить запасы на всех наших АЗК, которые могут работать. Прорабатываем поставки из Польши, Словакии и других стран, – сообщили в сети АЗС ОККО.

По словам Куюна, принятый 15 марта закон о снижении акциза на топливо до нуля и уменьшении ставки НДС для его ввоза с 20% до 7% позволит компенсировать разницу в стоимости приобретенного в ЕС топлива и расходах на его доставку. После этого цены на бензин в Украине будут находиться на уровне 35 грн. за литр, а дизтоплива – на уровне 38 грн.