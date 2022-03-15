У Путина придумали, как вернуть лицензии для самолетов
Правительство России приостановило действие соглашения с Бермудами о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, которое действует с 1999 года.
Об этом говорится в сообщении российского правительства.
"Это позволит создать условия для регистрации гражданских самолётов в госреестре Российской Федерации и снять риски для пассажирских авиаперевозок", – заявили в правительстве РФ.
Напомним, что несколькими днями ранее бермудский реестр лишил большую часть активно летающих российских самолетов сертификатов летной годности.
"Перевод самолетов в российский госреестр даст возможность Росавиации следить за поддержанием их лётной годности вместо иностранных регуляторов", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
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