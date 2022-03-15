Центр противодействия дезинформации: рынок труда постепенно возрождается
Вторник, 15 марта 2022, 14:52
Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что украинский рынок труда постепенно возрождается.
Об этом говориться в соцсетях организации.
Как показал анализ вакансий ведущих сайтов по поиску работы, с 7 марта количество вакансий начало расти. За последнюю неделю появляется 250-500 новых вакансий ежедневно.
Напоминаем:
Ранее соучредитель Work.ua Артур Михно заявил, что с этой недели (с 7 марта) наблюдается возрождение рынка труда, как по вакансиям, так и по количеству поисковиков.
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