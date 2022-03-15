Центр противодействия дезинформации: рынок труда постепенно возрождается

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что украинский рынок труда постепенно возрождается.

Об этом говориться в соцсетях организации.

Как показал анализ вакансий ведущих сайтов по поиску работы, с 7 марта количество вакансий начало расти. За последнюю неделю появляется 250-500 новых вакансий ежедневно.

Напоминаем:

Ранее соучредитель Work.ua Артур Михно заявил, что с этой недели (с 7 марта) наблюдается возрождение рынка труда, как по вакансиям, так и по количеству поисковиков.