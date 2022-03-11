Соучредитель Work.ua: мы видим возрождение рынка труда

Соучредитель Work.ua Артур Михно заявил, что с этой недели (с 7 марта) наблюдается возрождение рынка труда, как по вакансиям, так и по количеству поисковиков.

Об этом говорится в его соцсетях.

"По отношению к первой неделе показатели увеличились почти вдвое. В том числе в таких городах, как Киев. Но пока это примерно 15% по новым вакансиям и 30% по новым резюме по довоенному состоянию", - написал он.

По его словам, на первой неделе войны первым было невероятное падение по новым вакансиям. Если в довоенное время ежедневно появлялось 4-5 тыс. новых вакансий, то произошло падение до 150-250 в день.

На вторую неделю ситуация значительно улучшилась. "И мы видим устойчивый рост новых вакансий. В понедельник это было 350, а последние два дня почти 500 новых вакансий в день", - говорится в его сообщении.

Он резюмирует, что работодатели привыкают к новым реалиям и начинают возвращаться к найму. "Все еще видим разницу более чем в 5 раз, но вместе с тем значительное увеличение вакансий относительно первой недели", - сказал он.