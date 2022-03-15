Великобритания также блокирует экспорт предметов роскоши в РФ

Правительство Великобритании объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши, а также ввело новые тарифы на импорт сотен ключевых товаров, которые на 35 процентных пунктов выше текущих ставок.

Об этом говориться в пресс-релизе.

Запрет поставок предметов роскоши в Россию затронит автомобили, предметы моды от-кутюр, произведения искусства. Все эти решения скоро вступят в силу.

Также сотни товаров из России и Белоруссии будут лишены режима наибольшего благоприятствования в торговле, что лишит обе эти страны ключевых преимуществ членства в ВТО.

Напоминаем:

Страны Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России, включающих торговые ограничения на железо и сталь, а также запрет на ввоз в РФ товары роскоши.