Инвестиции в энергетику, дорогие автомобили и олигархи: ЕС ввели новые санкции против РФ

Страны Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против России, включающих торговые ограничения на железо и сталь, а также запрет на ввоз в РФ товары роскоши.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

А именно, ЕС запрещает какие-либо операции с рядом госкомпаний РФ. Пока документ не опубликован в официальном вестнике, поэтому точный перечень юрлиц неизвестен. Однако ранее СМИ сообщали, что речь идет о крупнейших нефтяных компаниях "Роснефть", "Транснефти" и "Газпром нефти". В то же время блок продолжит покупать нефть у агрессора.

Кроме того, запрещаются новые инвестиции в энергетический сектор России, а также внедряются комплексные экспортные ограничения на оборудование, технологии и услуги для энергетической отрасли. Теперь в ЕС не разрешается предоставлять услуги по установлению кредитного рейтинга любым российским физическим или юридическим лицам.

Четвертый пакет санкций содержит более широкий перечень компаний, связанных с российским оборонным комплексом. На них накладывают более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения (т.е. технологий)

Новым пакетом ЕС вводит торговые ограничения по железу и стали, а также предметам роскоши.

Новые санкции затронут еще большее количество олигархов и кремлевских пропагандистов. Как уже отмечалось, в список войдет Роман Абрамович, вместе с еще 14 лицами. В частности, они будут направлены на ключевые компании в секторах авиации, военного и двойного использования, судостроения и машиностроения.



