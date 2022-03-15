Apple запустила функцию разблокировки iPhone лицом в маске
Apple выпустила операционную систему iOS 15.4, где появилось несколько обновлений, в частности, функция разблокировки iPhone с помощью Face ID, если пользователь в маске.
Об этом пишет Engadget.
Обновления начали тестировать еще в январе.
Среди самых заметных – возможность разблокировать смартфон в маске. После установки iOS 15.4, функцию нужно активировать в настройках смартфона.
Сейчас функция доступна только на iPhone 12 и 13.
Компания также выпустила iPadOS 15.4 с функцией "универсального управления". Она позволяет управлять несколькими Mac и iPad с помощью одной клавиатуры и трекпада или мышки.
Напомним:
В январе компания Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 15.4 для разработчиков, в которой добавили возможность настроить Face ID для распознавания лица в защитной маске.
Экономическая правда
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