15 марта Минфин проведет очередной аукцион по продаже военных облигаций со сроком обращения в год.

Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

Облигации будут в гривне, или в долларах США. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Напоминаем:

Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ.

На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд. грн. На первом – еще 8 млрд. грн.