Минфин проведет очередной аукцион по продаже военных облигаций
15 марта Минфин проведет очередной аукцион по продаже военных облигаций со сроком обращения в год.
Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
Облигации будут в гривне, или в долларах США. Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
Напоминаем:
Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ.
На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд. грн. На первом – еще 8 млрд. грн.
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