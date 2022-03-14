Украинская экономика может упасть на как минимум 10% в этом году из-за войны войны
Международный валютный фонд считает, что Украина нуждается около 4,8 млрд долларов внешнего финансирования в этом году, а ВВП страны сократится на 10%, если война закончится в ближайшее время.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет МВФ.
Однако сокращение экономики может быть значительно глубже, в диапазоне от 25 до 35%, на основе данных о сокращении ВВП в режиме реального времени в таких странах, как Ирак, Ливан, Сирия и Йемен, считает МВФ.
Оценки фонда потребностей в финансировании Украины при этом должны рассматриваться как абсолютный минимум и как мостик до момента, когда послевоенная комплексная оценка позволит оценить настоящие потребности в финансировании, которые, вероятно, будут значительно выше.
Кроме того, МВФ создает трастовый фонд, позволяющий государствам направлять ресурсы в Украину, отметили чиновники МВФ на брифинге в понедельник. Пока неизвестно, сколько такой фонд может аккумулировать денег для нужд Украины.
Напоминаем:
Ущерб, нанесенный российской армией инфраструктуре Украины, достигает по меньшей мере 120 млрд долл. или почти 3,6 трлн грн.
Валовой внутренний продукт Украины в прошлом году достиг 5,5 трлн. грн., а реальный ВВП вырос на 3,4% после года пандемии.
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