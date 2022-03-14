Сколько потеряли самые богатые украинцы из-за войны: свежий рейтинг Forbes
Война России против Украины значительно сократила состояние богатейших украинских бизнесменов.
Об этом пишет Forbes.
Ринат Ахметов сохранил первую строчку рейтинга самых богатых украинцев с оценкой состояния 4,2 млрд долларов. Половина этой суммы – оценка 75-процентной доли в "Метинвесте" с учетом накопленной прибыли за 2021 год.
По сравнению с февралем 2022 года Ахметов потерял 9,5 миллиарда долларов.
Состояние Виктора Пинчука уменьшилось с 2,6 млрд долларов до 1,9 млрд долларов. 900 млн долларов этой суммы приходится на недвижимость за рубежом, около полумиллиарда – на наличные денежные средства и другие ликвидные активы.
Оценка имущества Константина Жеваго упала на 0,8 млрд долларов, до 1,3 млрд долларов, в первую очередь из-за снижения стоимости акций компании Ferrexpo. Его 50-процентный пакет, согласно текущим котировкам Лондонской биржи, стоит 578 млн долларов. Почти ту же сумму Жеваго хранит в валюте.
Миллиардерами остаются Вадим Новинский (1,3 млрд), Влад Яценко (1,1 млрд долларов), Геннадий Боголюбов (1,1 млрд долларов) и Игорь Коломойский (1 млрд долларов).
Александр и Галина Гереги, а также Петр Порошенко лишились статуса миллиардеров с начала войны.
Украинские активы, находящиеся на подконтрольных Украине территориях, Forbes оценивал с дисконтом 60–80%, в зависимости от степени риска повреждений или потери контроля.
Активы на неподконтрольных территориях издание оценивало в 0–10% довоенной стоимости. Дисконт не применялся к зарубежным активам бизнесменов, а также наличным средствам и другим ликвидным активам.
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