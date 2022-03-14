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Путин разрешил российским авиакомпаниям забирать находящиеся в лизинге иностранные самолеты

Понедельник, 14 марта 2022, 16:19

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым разрешил российским авиакомпаниям эксплуатировать находящиеся в лизинге иностранные самолеты, без иностранного сертификата.

Об этом пишет Reuters.

Так, санкции, введенные после вторжения РФ в Украину, позволяют лизинговым компаниям до 28 марта освободиться от контрактов с российскими авиакомпаниями.

В настоящее время в РФ эксплуатируется 1 367 самолетов, из них 739 - зарегистрированы в иностранных реестрах. Иностранным лизингодателям принадлежит 515 самолетов, а их общая стоимость оценивается в 10 млрд долл.

По закону, российские авиакомпании будут платить арендную плату лизингодателям в рублях в течение 2022 года.

Если же иностранный лизингодатель разорвет договор, специальная правительственная комиссия должна решить, можно ли вернуть воздушное судно или принять решение о том, что самолет должен остаться в РФ.

Кейптаунская конвенция предусматривает, что в случае расторжения контракта авиакомпании обязаны возвращать самолеты лизингодателю с минимальной задержкой.

Напомним:

Ранее в авиационном агентстве ООН заявили, что любая двойная регистрация иностранных самолетов, арендованных российскими перевозчиками, будет противоречить положениям ключевого соглашения, в котором излагаются основные принципы глобальной авиации.

Экономическая правда

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авиа Россия Путин

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