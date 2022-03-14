Pfizer не может остановить поставки лекарств в РФ, но всю прибыль с них отдаст для Украины

Фармкомпания Pfizer заявила, что не может остановить поставки лекарств гражданам России, но всю прибыль от продаж в РФ отдаст на гуманитарную помощь в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Pfizer пришла к выводу, что добровольная пауза в потоке нашего лекарства в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа поставить пациентов на первое место. Прекращение доставки лекарств, включая лечение рака или сердечно-сосудистой системы, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной потере жизни, особенно среди детей и пожилых людей", – заявила компания.

В то же время Pfizer "немедленно передает всю прибыль нашей российской дочерней компании на цели, оказывающие прямую гуманитарную поддержку народу Украины". Также компания не будет приступать к новым клиническим испытаниям в России и не будет привлекать новых пациентов к текущим, но будет предоставлять необходимые лекарства тем, кто уже был участником испытаний.

"Наконец-то, хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными участками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, направленные на создание производственных мощностей в стране", - резюмирует компания.

Напоминаем:

Немецкий фармацевтический гигант Bayer приостанавливает инвестиции в РФ и Белоруссии, а также прекращает весь неосновной бизнес в этих странах.