Зеленский анонсировал новую налоговую модель и финансовые правила: уберут "все, что мешает"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство получило поручение "вернуть малый и средний бизнес", детали будут через день-два.

Об этом он сказал в видеообращении.

"На улицах городов должна появиться жизнь. Там, где позволяет безопасность. Там, где это могут обеспечить люди. Аптеки, торговля, любой бизнес, который может просто работать сегодня. Чтобы страна жила. Чтобы уже начиналось восстановление Украины. И это зависит от каждого из нас, от каждого, кто способен работать. Экономическое подавление Украины – это одна из задач войны против нас сегодня, и мы должны отбиться и от этого, сохранить нашу экономику, сохранить наших людей.

Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес. Убрать все, что мешает. Максимально ослабить налоги, убрать все затруднения, абсолютно все. Чтобы система не давила, чтобы люди знали, что они могут работать так, как они могут. Там, где они могут", - заявил Зеленский.

"На время войны и для послевоенного развития нужна новая налоговая модель. Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять гибкость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-нибудь, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям. Кабинет Министров уже работает над тем, как оформить это нормативно. День-два – будут детали", - резюмировал он.

Экономическая правда